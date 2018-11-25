ضبط بنجلاديشي يزور هويات إقامةٍ ورخص قيادة وبطاقات تأمينٍ صحي

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صحيفة الخليج الالكترونية
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير التي باشرتها الجهات المختصة بشرطة محافظة الرس أسفرت – بفضلٍ من الله – عن ضبط مقيمٍ من الجنسية البنجلاديشية، وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانه تزوير الوثائق والمستندات باستخدام معملٍ مجهز بأدواتٍ ومعداتٍ تقنية مقابل حصوله على مبالغ مالية.
وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر المتهم بما نسب إليه، وجرى إيقافه وتحريز المضبوطات التي تشمل هويات إقامةٍ ورخص قيادة وبطاقات تأمينٍ صحي مزورة، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.
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