قتلى وجرحى من المليشيا خلال مواجهات في المصلوب بالجوف

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، 25 تشرين الثاني، 2018 هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري إن المليشيا شنت هجوما مباغتا على مواقع قوات الشرعية في منطقة حزمة الحلو التابعة لمديرية المصلوب بالمحافظة.

وأكد المصدر أن المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.