شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في حيدان بصعدة والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، 25 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في عمق محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة طلان بمديرية حيدان، جنوبي المحافظة، تعرضت لقصف مدفعي وصاروخي عنيف.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

وكانت مواقع المليشيا في منطقة رازح الحدودية قد تعرضت، في وقت سابق اليوم، لقصف مشابه.