شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أنفك تتغير عندما تكذب والان مع التفاصيل

من الأساطير المعروفة التي تربينا عليها أن أنف الإنسان تطول بشكل غريب عندما يكذب ، حتى كبرنا واكتشفنا أنها كانت مجرد مزحة تخيف الأطفال ، ولكن الحقيقة التي كشفها باحثون أن الأنف لها علاقة بالفعل بممارسة الكذب .

ووفقاً لـ ” روسيا اليوم ” فقد كشف باحثون أن درجة حرارة الأنف تتغير عندما يكذب المرء ، حيث تم رصد مشاركين في التجربة بواسطة أجهزة التصوير الحراري التي أكدت أن الشخص الذي يحاول الكذب تنخفض درجة حرارة أنفه بمقدار 1.2 درجة مئوية، في حين ترتفع درجة حرارة جبينه بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وأكد العلماء أن السبب وراء انخفاض درجة حرارة الأنف هو القلق الذي يشعر به الشخص المجبر على الكذب، بينما يحفز الخداع نشاط الدماغ، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجبين.

وأشارو إلى أن هذه الطريقة أعلى دقة بنسبة 10% من أجهزة كشف الكذب المستخدمة حاليا.