شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم القوات الشرعية في مديرية القبيطة يكشف سير المعارك والان مع التفاصيل

تواصل القوات الشرعية بالتقدم في جبهة القبيطة، وسط تراجع كبير للمليشيا الحوثية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" - الصادرة اليوم الأحد عن المتحدث باسم القوات الحكومية في مديرية القبيطة علي المنتصر، قوله إنه «بعد تعزيز جبهتنا بكتيبتين من اللواء الرابع حماية رئاسية وبقيادة العميد مهران القباطي، تغير سير المعارك في القبيطة التي من خلالها تمكنت قواتنا من تحرير كثير من المواقع وقتل العشرات من الانقلابيين، إضافة إلى أسر 5 من ميليشيات الحوثي الانقلابية أحدهم قيادي».

وأضاف: «وما زالت المعارك مستمرة لليوم الثاني بعد أن تم إطلاق عملية واسعة لتحرير ما تبقى من القبيطة وسط السيطرة على عدد من المواقع وأهمها: تبة الطويلة والتبة الحمراء وكرب المغنية وجبل المشقر، فيما تحولت المعارك نحو أطراف مدينة الراهدة بعد فتح جبهات هناك، وتم تحرير جبل الريسة وأسفل حميض وتبة العجوز، وها نحن نتجه نحو جبل القشع الاستراتيجي المطل على أطراف الراهدة، وخلال الأيام المقبلة سنصل إلى مناطق ظمران والهجر».