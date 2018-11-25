شكرا لقرائتكم خبر عن هوس "السيلفي".. خطر يهدد حياة السياح في فيتنام والان مع التفاصيل

أصبحت هانوي العاصمة الفيتنامية الخلفية المثالية لالتقاط صور السيلفي، لمناظرها الخلابة وزوايا المدينة التي تُعَد مزيجا من الماضي والحاضر والقديم والجديد، ولكن ما الذي يهدد حياة محبي السيلفي في الشارع؟

يتوافد الكثيرون يوميا لالتقاط الصور لنشرها على حساباتهم في مواقع التواصل في شارع السيلفي كما يطلقون عليه في مدينة هانوي، ويُفضلون التقاط الصور على مدى سكة قطار لا تزال تعمل وهذا ما يهدد حياتهم، وكثرة توافد الزوار من المقيمين والسياح لهذا الشارع قد تزعج السكان المحليين.





وتم بناء سكة القطار من قبل المستعمرين الفرنسيين وما زالت تعمل حتى اليوم، يمكن للسكان المحليين والزوار على حدٍّ سواء أن يخاطروا بحياتهم إن لم يتوخوا الحذر أثناء الوقوف أو عبور المسارات، ويحاول السكان المحليون تحذير المتوافدين على شارع السيلفي من الخطر الذي قد يهدد حياتهم عند وقوفهم على سكة الحديد لفترات طويلة.









وقال الكاتب المقيم في فيتنام، دايف فوكس، إنه شاهد أماكن يراودها المحليون فقط، مثل شارع القطار، تصبح مزدحمة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، وسمع فوكس عن قصص لسائحين قاموا بعمل لعبة تتضمن الوقوف على مسارات القطار لأطول فترة ممكنة ثم القفز بعيدا عندما يأتي القطار أثناء استخدامهم للكاميرا.