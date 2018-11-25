شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الخلع بسبب ” الكتاكيت “ والان مع التفاصيل
شهدت محكمة الأسرة بالقاهرة قضية طريفة من نوعها حيث طالبت زوجة شابة خلع زوجها بسببب ” كتاكيت ”
وتفصيلاً فقد تزوجت “إيناس ” من زوجها بعد قصة حب بدأت منذ أن كانا طالبين بالجامعة ليتخرج الشاب ويعمل بإحدى الشركات الخاصة ويطلب يد محبوبته من أبيها .
في البداية رفض الأب لضيق حال الشاب لكن الفتاة أصرت عليه وآمنت بضرورة الوقوف بجانبه حتى تزوجا في سلام وعاشا معاً أيامهما الأولى في سعادة غامرة .
ومع مرور الأيام وإنجابها لطفلين تؤم بدأت الزوجة تتزمر من كثرة المطالب أمام قلة دخل زوجها ، وفجأة دخل عليها زوجها بـ”كتاكيت” يطالبها بتربيتها وإعدادها لتساعد في التخفيف عن ميزانية الأسرة .
وبينما رفضت الزوجة متزمرة من طلبه الغريب بالنسبة لها ومطالب أبنائها ، نشب بينهما خلاف وقررت الزوجة على أثره خلع زوجها لتنهي حياتها البائسة .
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