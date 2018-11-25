شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترفع طاقة التكرير إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035 والان مع التفاصيل

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الأحد إن الشركة تعتزم زيادة طاقتها التكريرية إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035.

جاء ذلك في كلمة مكتوبة للرئيس التنفيذي محمد غازي المطيري، وُزعت على الصحفيين.

ومن المتوقع أن تصل الشركة إلى طاقة تكريرية قدرها 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2020، وذلك بعد تشغيل مشروع الوقود النظيف ومصفاة الزُور الجاري بناؤها حاليا.

وأطلق الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الأحد استراتيجية 2040 طويلة المدى للشركة.

وحسب المطيري تتلخص التوجهات الاستراتيجية لقطاع التكرير والتصنيع والبتروكيماويات حتى عام 2040 في التوسع في الطاقة التكريرية للدولة وبأعلى مستوى تحويلي؛ مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

وأضاف المطيري أن خيارات التمويل لاستراتيجية الشركة تشمل التمويل الذاتي أو من مؤسسة البترول الكويتية أو الاقتراض من البنوك المحلية أو الأجنبية. لكنه لم يحدد أي خيار سيؤخذ به.