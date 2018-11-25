شكرا لقرائتكم خبر عن 1800 بنك يسمح بالدفع عبر Google Pay.. كيف تتأكد من دعم مصرفك للخدمة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

من المعروف أن كافة المنتجات التي تطرحها جوجل وأبل تتنافس مع بعضها البعض في مختلف الأسواق، بداية من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وصولاً لخدمات الدفع عبر المحمول والخدمات اللاسلكية، إذ من المحتمل أن يكون كل من Google Pay وApple Pay من بين خدمات الدفع عبر الهاتف الأكثر استخداماً في الولايات المتحدة، ولكن لا تريد أي منهما الالتزام بتطبيق شامل حتى الآن.

ووفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي، فعلى الرغم من أن شركتي جوجل وأبل، قدّمتا خدمات الدفع عبر الهاتف في العديد من البلدان والدول حول العالم، إلا أن الولايات المتحدة تظل محور تركيزها الرئيسي، على الأقل حتى تصل إلى نسبة تغطية 100٪، وهو ما دفع شركة جوجل مؤخراً لإضافة ما يصل إلى 16 بنك جديد إلى قائمة المؤسسات المالية التي تقدم دعم Google Pay.

ويمكن لباقي المستخدمين في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى في العالم معرفة ما إذا كان مصرفهم يدعم Google Pay أم لا، وذلك من خلال التحقق من صفحة دعم Google، التي تحتوى على ما يقرب من 1800 مؤسسة.