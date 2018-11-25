إندونيسيا تحدد 500 دولار لمشاهدة تنين كومودو

أعلنت السلطات الإندونيسية نيتها فرض بدل مالي كبير على الأشخاص الراغبين في مشاهدة أكبر سحالي العالم المعروفة باسم "تنين كومودو" في موطنها الطبيعي في منطقة نوسا تنقارا الشرقية.

وتعتزم السلطات المحلية في هذه المنطقة فرض بدل بقيمة 500 دولار على كل شخص يرغب في الدخول إلى الغابات التي تعيش فيها هذه الحيوانات المهددة ومراقبتها عن كثب.

والبدل المفروض حاليا على السياح الأجانب الراغبين بزيارة الحديقة الوطنية في كومودو هو 10 دولارات، لكن السلطات تنوي إضافة بدل خاص لمشاهدة هذه السحالي الفريدة التي يصل طولها إلى 3 أمتار ووزنها إلى 70 كيلوجراما.

وقال حاكم المنطقة فيكتور بونجتيلو: "ستتاح للأشخاص المميّزين فقط فرصة مشاهدة هذا الحيوان".

ويقصد آلاف السياح حديقة كومودو سنويا لمشاهدة الحيوانات الضخمة والمفترسة التي تعيش فيها، وسبق أن أعلنت السلطات نيّتها تقليص عدد السياح بهدف الحفاظ على النظام البيئي في المنطقة.