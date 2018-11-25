مرسيدس GLC 63 S تحطم الرقم القياسي للسرعة على حلبة نوربورجرينج

طالما شهدت حلبة سباقات نوربورجرينج الألمانية اختبارات عديدة لأداء أحدث السيارات المطروحة بسوق السيارات العالمية، وسبق أن حطمت على مضمارها العديد من الأرقام القياسية.

وشهدت الحلبة الألمانية اختبارا لسرعة موديل مرسيدس Mercedes الجديد GLC 63 S، بالرغم من التصريح السابق للمسؤولين بمرسيدس عن عدم اهتمامهم بتحقيق أي نتائج على حلبة نوربورجرينج.

وكان الرقم القياسي للسيارات من فئة Suv على حلبة نوربورجرينج مسجلا باسم موديل ألفا روميو Stelvio Quadrifoglio، التي حققت زمنا قياسيا في عام 2017، بإنهائها لمضمار الحلبة في 7 دقائق و51 ثانية و7 أجزاء من الثانية، حتى جاء موديل مرسيدس Mercedes الجديد GLC 63 S ليكسر هذا الرقم.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات مقطع فيديو مصورا لاختبار موديل مرسيدس Mercedes الجديد GLC 63 S على الحلبة الألمانية محققا رقما قياسيا جديدا بإنهائه حلبة المضمار خلال 7 دقائق و49.369 جزءا من الثانية، ليصبح بذلك أسرع موديل SUV تشهده حلبة نوربورجرينج حتى الآن.