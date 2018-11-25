السلطات تفرج عن حاوية باروكات (شعر مستعار) تتبع لرجل اعمال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة آخر لحظة إن السلطات أفرجت عن حاوية شعر مستعار” باروكة” تستخدمه النساء، استوردها رجل أعمال باعتبارها من السلع المحظورة. وأشارت الصحيفة إلى أن رجل الأعمال “صاحب الحاوية” قد تقدّم بطلب استئناف لمجلس الوزراء، إبان فترة الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وأحال مجلس الوزراء وقتها الطلب إلى لجنة فنية مختصة ووافقت على فك حظر حاوية الشعر المستعار.

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