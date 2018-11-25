الصادق المهدي يؤكد استعداد نداء السودان للحوار مع الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد الصادق المهدي رئيس تحالف”نداء السودان” المعارض رئيس حزب الأمة، استعداد التحالف للحوار مع حكومة الرئيس عمر البشير.

وقال المهدي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم”الأحد” إن الحوار مع الحكومة “وارد باستحقاقاته عن طريق الآلية الأفريقية الرفيعة”، واصفًا توحيد المعارضة بـ”الطوباوية”.

وأضاف” للتنسيق مع أي قوى معارضة نشترط رفض العمل على إسقاط النظام بالعنف، وتجنب مطالب تقرير المصير، وتجنب الاستنصار بإسرائيل، وتجنب التركيز على معارضة المعارضة”.

وأكّد المهدي أنه ينتظر تحقيق اتفاق بين القوى السودانية على غرار “كوديسا” جنوب أفريقيا الذي رسم الطريق للخلاص من نظام الفصل العنصري.

الشرق الأوسط