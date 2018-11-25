الفكي يشدد على عدم التفريط في الأمن بدارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد والي ولاية جنوب دارفور، المهندس آدم الفكي، أن دارفور لن تعود إلى الحرب مرة أخرى، وشدد على عدم التفريط في الأمن، وضرورة تعزيز قضية الأمن والاستقرار والتنمية بالولاية، وطالب بمحاربة القبلية والجهوية، وتقوية اللحمة الاجتماعية بين المجتمع.

وأكد الفكي خلال مخاطبته يوم السبت، الصحفيين والإعلاميين المشاركين في الدورة المدرسية في نيالا، بمباني الهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون، أكد استقرار الأوضاع الأمنية بولايته، وأعلن عن زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للولاية، الخميس المقبل، لتشريف ختام فعاليات الدورة المدرسية القومية، وافتتاح عدد من المشروعات التنموية.

شبكة الشروق