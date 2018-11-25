قتيل مصري ثان في السعودية.. وبيان عاجل من القاهرة

وأعلن نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج عادل حنفي، أن مواطنا مصريا يدعى "البغدادي ناجي البغدادي"، ويعمل حارس أمن في مزرعة بالرياض، قتل في حادث سطو، وذلك وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

© Sputnik . Natalia Seliverstova

وقال حنفي، إن "السلطات الأمنية في السعودية فتحت تحقيقا في الواقعة"، مشيرا إلى أنه لم يتبين بعد سبب الوفاة، هل هو إطلاق نار أو طعن بسكين.

من جانبها، أصدرت وزارة القوى العاملة، بيانا، أكدت فيه أن الوزير محمد سعفان، أعطى تعليمات فورية، لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل البغدادى ناجح البغدادى الذى قتل في أثناء حراسته لأحدي المزارع التي يعمل بها، فضلا عن التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة بمتابعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن، وذلك وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وتابعت الوزارة في بيانها، أن الوزير تلقي تقريرا عاجلا من الملحق العمالي بالرياض ياسر غازي، أوضح فيه أنه تواصل مع أحد زملاء المجني عليه، وأفاد أن القتيل هو شاب من قرية عطاالله بمحافظة دمياط ويبلغ من العمر 24 عاما، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات العامة بالرياض تمهيدا لنقله إلى مستشفى الشميسى للعرض على الطب الشرعي لتحديد كيفية القتل والأداة المستخدمة، كما أفاد بوجود أقرباء للمجني عليه بالمستشفى، وتم بإبلاغهم خالص عزاء الوزير والوزارة، والسفارة لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

ويأتي ذلك الحادث بعد أيام من مقتل صيدلي مصري، يدعى أحمد طه يعمل بالمملكة العربية السعودية، بإحدى الصيدليات في مدينة "جازان"، على يد مواطن سعودي، بسبع طعنات، بسبب خلاف نشب بينهما.