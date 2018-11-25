أبرز المباريات العالمية ليوم #الأحد “25 ديسمبر”

الخليج - حسن القبيسي تتجه اليوم أنظار الجماهير السعودية إلي ملعب الجوهرة بجدة وذلك لمتابعة لقاء الاتحاد والأهلي ، وفي أمريكا الجنوبية يقام نهائي الليرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيور ، وفيما يلي أبرز مباريات الأحد الـ25 من شهر ديسمبر كأس ليبرتادوريس (النهائي) 23:00 ريفر بليت × بوكا جونيورز كأس الاتحاد الأفريقي (النهائي) 22:00 الرجاء × فيتا كلوب الدوري السعودي 19:40 الاتحاد × الأهلي الدوري الإنجليزي 16:30 بورنموث × آرسنال 19:00 وولفرهامبتون × هيديرسفيلد الدوري الإسباني 14:00 أتلتيك بيلباو × خيتافي 18:15 إشبيلية × بلد الوليد 20:30 إسبانيول × جيرونا 22:45 فياريال × ريال بيتيس الدوري الإيطالي 14:30 بارما × ساسولو 17:00 بولونيا × فيورنتينا 17:00 نابولي × كييفو فيرونا 17:00 إمبولي × أتالانتا 20:00 لاتسيو × ميلان 22:30 جنوى × سامبدوريا الدوري الألماني 17:30 فرايبورغ × بريمن 20:00 بروسيا مونشنغلادباخ × هانوفر الدوري الفرنسي 17:00 مونبيليه × رين 19:00 نيس × ليل 23:00 أميان × مارسيليا

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