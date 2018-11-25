الإثنين…انطلاق #الجولة_الرابعة_عشرة من #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان للدرجة الأولى

تفتتح غداً الأثنين منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم من خلال مواجهة واحدة فقط يلتقي خلالها العدالة مع ضيفه النهضة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

ويدخل العدالة هذا اللقاء وهو في المرتبة الثالثة عشر برصيد 17 نقطة فيما النهضة يدخل اللقاء وهو في المرتبة الرابعة عشر برصيد 15 نقطة.

هذا وتستكمل الثلاثاء لقاءات الجولة الرابعة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى عبر ثلاث مواجهات، إذ يستقبل الكوكب ضيفه القيصومة في الخرج، والطائي يستضيف نجران بحائل، فيما يلتقي هجر مع الخليج في الأحساء.

ويستقبل الكوكب ضيفه القيصومة على ملعب نادي الشعلة في الخرج، الكوكب يحتلّ المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة بينما يحتلّ القيصومة المركز العشرون برصيد 9 نقاط.

ويستضيف الطائي نظيره نجران على ملعبه في حائل، الطائي صاحب المرتبة السابعة عشر برصيد 13 نقطة في المقابل نجران صاحب المرتبة التاسعة برصيد 18 نقطة.

وفي الأحساء، يلتقي هجر مع نظيره الخليج على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، هجر يأتي في وصافة الترتيب برصيد 23 نقطة فيما يأتي الخليج في المرتبة الثانية عشر برصيد 17 نقطة.

وتختتم الأربعاء القادم منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ(6) لقاءات، حيث يستضيف الوشم نظيره العروبة في شقراء، والمجزل يلاقي الشعلة في الغاط، وأبها يواجه جدة بأبها، ويحلّ النجوم ضيفاً على العين في الباحة، ويستقبل الأنصار ضيفه ضمك في المدينة المنورة، فيما يلتقي الجيل والجبلين بالأحساء.

هذا ويستضيف الوشم نظيره العروبة على ملعبه في شقراء، الوشم في المرتبة الحادية عشر برصيد 18 نقطة بينما العروبة في المرتبة السادسة عشر برصيد 14 نقطة.

ويلتقي المجزل مع نظيره الشعلة على ملعب نادي الحمادة في الغاط، المجزل يحتلّ المركز العاشر برصيد 18 نقطة في حين الشعلة يحتلّ المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها مواجهة أبها وجدة، حيث يأتي أبها في صدارة الترتيب برصيد 26 نقطة فيما يأتي جدة كرابعاً برصيد 22 نقطة.

وضمن الجولة ذاتها، يحلّ النجوم ضيفاً على العين في لقاء يقام على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، العين في المرتبة السابعة برصيد 19 نقطة بينما النجوم في المرتبة الخامسة عشر برصيد 14 نقطة.

ويستقبل الأنصار ضيفه ضمك على ملعبه في المدينة المنورة، حيث يخوض الأنصار هذا اللقاء وهو خامساً برصيد 21 نقطة في المقابل يخوض ضمك اللقاء وهو ثالثاً برصيد 23 نقطة.

وفي آخر المواجهات، يلتقي الجيل مع ضيفه الجبلين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، الجيل سادساً برصيد 20 نقطة بينما الجبلين ثامناً برصيد 19 نقطة.