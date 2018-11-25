برشلونة يخطف تعادلاً قاتلاً أمام #أتلتيكو في #الدوري_الإسباني

الخليج - د ب أ

سجل عثمان ديمبلي هدفاً في الوقت القاتل ليقود فريقه برشلونة لتعادل صعب مع أتلتيكو مدريد 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان أتلتيكو مدريد قريباً من إزاحة برشلونة من صدارة جدول الترتيب، بعدما سجل دييغو كوستا هدف التقدم في الدقيقة 77، لكن عثمان ديمبلي كان له رأياً آخر، وسجل هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة ليبقي فريقه في الصدارة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتاً، انتظاراً لما ستسفر عنه مباراة إشبيليه وبلد الوليد غداً الأحد، فيما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً أيضاً.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة موناكو الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، والتي يسعى للفوز بها للتأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة.

في المقابل، يواجه برشلونة آيندهوفن في الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بالبطولة الأوروبية الأربعاء أيضاً، علماً بأنه حسم تأهله إلى دور الستة عشر من الجولة الماضية.