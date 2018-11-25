هزة_أرضية بقوة 6.1 درجة قبالة #كولومبيا

قال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي ومركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي إن زلزالا بقوة 6.1 درجة وقع قبالة ساحل كولومبيا يوم السبت ولا يوجد خطر كبير من حدوث تسونامي، وكان مركز الزلزال على بعد 36 كيلومترا جنوب شرقي ماونتن في كولومبيا وعلى عمق عشرة كيلومترات.