ميجان ماركل تضع طفلها الأول في مدينة وندسور الإنجليزية

أكد الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميجان ماركل، السبت، إنهما ينتقلان إلى مقر فروجمور الملكي في وندسور، أوائل العام المقبل؛ على أن تضع زوجته أول مولود لهما في الربيع.
وقال الزوجان، في بيان: "وندسور مكان له خصوصية شديدة لدى الأسرة الملكية، وهما سعيدان بأن مسكنهما الرسمي سيكون في وندسور".
وتزوج الاثنان في قلعة وندسور مايو/أيار الماضي.
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