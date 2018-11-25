شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: كثافة إقبال الناخبين فى البحرين تؤكد رفض التدخلات الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، أن كثافة مشاركة الناخبين فى الانتخابات النيابية والبلدية فى مملكة البحرين، تؤكد رفض الشعب البحرينى للتدخلات الخارجية فى شؤونه الداخلية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد، عن الجبير قوله - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إن نسبة المشاركة التى وصفت بالأعلى فى تاريخ البلاد تؤكد - بما لا يدع مجالا للشك - على وحدة الشعب البحرينى وثقته بقيادته.

وكان وزير العدل البحرينى الشيخ خالد بن على آل خليفة قد أعلن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات النيابية والبلدية بلغت 67%.

وقد شهدت الساعات الأولى للانتخابات إقبالا كبيرا، حيث اصطفت طوابير الناخبين خارج مراكز الاقتراع، لانتخاب ممثليهم تحت قبة البرلمان، وفى المجالس البلدية، لافتا إلى وجود إقبال ملحوظ من قبل الشباب والنساء، بالإضافة إلى كبار السن.

يشار إلى أن هذه الانتخابات شهدت أعلى نسبة ناخبين، إذ بلغت نحو 365 ألف ناخب، فيما بلغ عدد المرشحين من الرجال 459، ومن النساء 47.