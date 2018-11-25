بعثة فايبرز اليوغندي تصل الاثنين 

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف الخليج 365 : تصل بعثة فريق فايبرز اليوغندي يوم الاثنين الي الخرطوم لمواجهة المريخ يوم الاربعاء القادم في ذهاب الدور التمهيدي في ابطال افريقيا.

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