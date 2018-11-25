الإعلان عن المحطة الثانية في الجولة العربية لولي العهد السعودي

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، عن الديوان الملكي، أن الأمير محمد بن سلمان سيزور البلاد اليوم الأحد، 25 نوفمبر/تشرين الثاني، مؤكدة أن "العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سيكون في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي".

وأضاف البيان أن "العاهل البحريني والأمير محمد سيجريان مباحثات حول العلاقات بين البلدين و تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية".

وبدأ ولي العهد السعودي الخميس الماضي، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشمل عددا من الدول الإقليمية والعربية، كما أنه سيحضر قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وأوضح البيان الرسمي السعودي، أن الجولة الخارجية تأتي "انطلاقا من حرص العاهل السعودي الملك سلمان على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في جميع المجالات".