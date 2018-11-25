صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة توفر 2171 وظيفة شاغرة صحية للرجال والنساء، في العديد من التخصصات الصحية، موضحة أن التقديم عبر نظام جدارة.

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- طبيب مقيم.

2- طبيب مقيم أسنان.

3- مدير مركز رعاية صحية أولية.

4- صيدلي.

5- أخصائي أشعة.

6- أخصائي تمريض.

7- أخصائي مختبر.

8- أخصائي تخدير.

9- أخصائي تغذية.

10- أخصائي تأهيل حرفي.

11- أخصائي علاج طبيعي.

12- أخصائي معالجة نطق.

13- أخصائي اجتماعي.

14- أخصائي علاج تنفسي.

15 أخصائي وبائيات.

16- أخصائي أطراف صناعية.

17- أخصائي نفسي.

18- أخصائي صحة ورعاية فم وأسنان.

19- أخصائي معالجة سمع.

20- أخصائي فيزياء طبية.

21- أخصائي مساعد طبيب أسنان.

22- أخصائي أجهزة طبية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم اليوم الأحد بتاريخ 1440/03/17هـ ولمدة 7 أيام عبر نظام جدارة .

طريقة التقديم:

– خلال الفترة الموضحة أعلاه عبر الرابط التالي عبر بوابة جدارة (اضغط هنا).