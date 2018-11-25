شكرا لقرائتكم خبر عن كبير بيدي يؤدي صوت "موفاسا" في النسخة الهندية من "لايون كينج" والان مع التفاصيل

أعلن الممثل الهندي كبير بيدي، أداءه صوت شخصية "موفاسا" في النسخة الهندية من الفيلم الشهير "لايون كينج"، إنتاج شركة "ديزني" العالمية.

وذكر بيدي، عبر حسابه الخاص على تويتر، أنه من المتوقع طرح النسخة الهندية من "لايون كينج" في صيف ٢٠١٩، على أن تصدر بـ3 لغات هي (هندي، تيجلو، وتاميل).

والنسخة الهندية من "لايون كينج" تقدم القصة نفسها مع تغيير بسيط في الأدوار واستخدام التقنيات والإمكانيات الحديثة؛ ليبدو الفيلم حيا وليس مجرد رسوم متحركة، كالنسخة الأصلية التي طرحت عام ١٩٩٤.

يعد "لايون كينج" من أبرز إنتاجات ديزني خلال فترة التسعينيات، ويعتبر أشهر وأنجح فيلم رسوم متحركة على مدار ٢٥ عاما، وترجم لأكثر من ١٧ لغة أهمها الفرنسية، الإسبانية، الهندية، العربية والصينية.

