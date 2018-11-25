شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم الهندي "باداهي هو" يكسر حاجز 4 مليارات روبية والان مع التفاصيل

حصد الفيلم الهندي "باداهي هو" إيرادات قدرت بنحو 2.1 مليار روبية خارج الهند؛ ليتخطى بذلك فيلم "فتوات هندوستان" للممثلين أميتاب باتشان وعامر خان

وحقق الفيلم نسبة مشاهدة عالية في دول أمريكا، وكندا، وأستراليا، والصين، وهونج كونج؛ ليكون بذلك أول فيلم كوميدي يحقق هذا النجاح المصاحب لإيرادات ضخمة.





وتكلف إنتاج الفيلم نحو ٢٩٠ مليون روبية، بينما حقق في السينما المحلية إيرادات تقدر بنحو مليار و٩٧٠ مليونا؛ ليقترب مجمل إيراداته من ٤ مليارات روبية.

وتدور الأحداث في إطار رومانسي عن شاب يبلغ من العمر ٢٥ عاما، تعرض لصدمة نفسية بعد اكتشافه أنه سيصبح أخا لمولود بعد هذا العمر، وبسبب هذه الواقعة تتغير حياة العائلة بأكملها حتى الأب والأم، بعد تعرض العائلة لهجوم من المجتمع، بسبب هذا الحمل المتأخر.

والفيلم بطولة أيوش مان كورانا، وسانيا مالهوترا، ونينا جوبتا، وطرح بدور العرض ١٩ أكتوبر/تشرين الأول الماضي .