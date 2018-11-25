شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "ع الرصيف" الفلسطينية تختتم مهرجان "فيزا فور ميوزيك" المغربي والان مع التفاصيل

أحيت فرقة "ع الرصيف" الفلسطينية القادمة من رام الله، السبت، حفلاً جماهيرياً كبيراً في ختام فعاليات 3 ليالي مهرجان "فيزا فور ميوزيك" على مسرح باحنيني في العاصمة المغربية الرباط، وقدمت "ع الرصيف" أشهر مقطوعاتها "لونجا فرحفزا" و"بلقانية".

وتمثل فرقة "ع الرصيف"، الموسيقى الفلسطينية خلال فعاليات النسخة الـ5 من المهرجان، الذي يعتبر بمثابة سوق عالمية لمختلف رواد مجال الموسيقى العالمية من خبراء ومنتجين وفنيين ومنظمي حفلات ومهرجانات ومطربين.





والمهرجان قدم هذا العام أكثر من 50 عرضاً موسيقياً على مدار 4 أيام متتالية، أبرزها الفرقة المصرية "شارموفرز"، فضلاً عن المطربة اللبنانية تانيا صالح، والمطربة المغربية نبيلة معن، والموسيقي الأردني عماد عليبي.





"ع الرصيف" بدأت رحلتها منذ قرابة 7 سنوات، وتقدم مزيجاً موسيقياً بين فن البحر المتوسط والبلقان والموسيقى الكلاسيكية مع رؤى عالمية للجاز وموسيقى الشرق.