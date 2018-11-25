شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يرفع عقاله تقديرا لتعليم عسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

عبّر مشرف العموم بالأمانة العامة في وزارة التعليم الدكتور ثويني الثنيان، عن إعجابه بتميز الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير في مجالات عدة، برفع عقاله أمام قيادات الإدارة «بنين – بنات»، مثمنا جهود المدير العام للتعليم في المنطقة جلوي آل كركمان وفريق العمل بالإدارة، وذلك بحضور المستشارة في الأمانة العامة بالوزارة الدكتورة فريال الحقباني.

ووفقا لـ”الوطن” فقد كان فريق العمل من الأمانة العامة لإدارات التعليم في وزارة التعليم برئاسة الدكتور الثنينان والدكتورة فريال الحقباني، قد قام خلال الأسبوع الماضي بزيارة الإدارة العامة في منطقة عسير، شملت مقر الإدارة ومكاتب التعليم وعددا من المدارس والمستودعات، فضلا عن الوقوف على عدد من المبادرات والبرامج، أبرزها برنامج التحول الإلكتروني، والمدرسة الشاملة وأندية الحي.

وعقد الفريق الزائر اجتماعا بقيادات الإدارة، تضمن استعراض نتائج الجولات الميدانية، تلاه نقاش مفتوح حول كثير من الموضوعات التعليمية، أداره أمين إدارة تعليم عسير محمد ناصر..