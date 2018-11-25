اختبار لقاح جديد للوقاية من الإيدز في روسيا العام المقبل

يختبر مركز مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في روسيا، العام المقبل، لقاحاً جديداً للوقاية من الإيدز، والذي أكد علماء أنه واعد جداً وسينهي استخدامه الحاجة إلى الاستمرار في تناول الأدوية.

وأكد أليكسي مازوس، رئيس مركز الوقاية ومكافحة مرض نقص المناعة في موسكو، أن مفعول اللقاح الجديد قوي جداً، بحيث يمكن للمريض عدم تناول الأدوية خلال فترة زمنية طويلة، كما أن جسم المريض لن يظهر مقاومة للمادة العلاجية، بالإضافة إلى تكلفته المنخفضة مقارنة بالعلاجات المتداولة، بحسب موقع "ميديك فوروم".

وأضاف مازوس أن اختبار اللقاح الجديد سيبدأ العام المقبل، وإذا كانت نتائج الاختبار إيجابية، سيبدأ استخدامه على نطاق واسع بعد مضي 3 سنوات، مشيراً إلى أن موسكو تبقى العاصمة الأقل بين عواصم العالم من حيث عدد المصابين بالإيدز رغم تشخيص 3000 إصابة فيها سنوياً.