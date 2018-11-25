آلة جديدة تحل مشكلة نقص الأيدي العاملة في حصاد البن

تفتقر كولومبيا، أكبر دولة منتجة لبن الأرابيكا في العالم، إلى ما بين 60 - 90 ألفًا من عمال جمع الحبوب، لكن آلة جديدة ابتكرها اتحاد مزارعي البن وشركة "برادن" البرازيلية يمكن أن تخفض هذا النقص إلى النصف.

الآلة التي أُطلق عليها اسم "دي.إس.سي-18" صُنعت خصيصًا من أجل أراضي كولومبيا شديدة الانحدار، وتختلف عن آلات الحصاد الضخمة التي تستخدم في جمع حبوب البن من أراض مسطحة في البرازيل.

واعتاد مزارع البن ماوريسيو جيرالدو أن يرى محصوله يتعفن على الأشجار بسبب نقص العمالة اللازمة لجمع حبوب البن، لكنه يشعر بالتفاؤل إزاء الآلة الجديدة.

وقال جيرالدو: "الآلة جديدة جدًا، ستساعدنا في خفض التكلفة عند جمع الحبوب، فهي مشكلة عانينا منها لأننا أحيانًا لا تتوفر لنا الأيدي العاملة اللازمة لذلك، وهذه فرصة للاستفادة من الآلة وعدم ترك حبوب البن في المواسم التي لا نجد فيها العمالة فنخسرها".

ويُقدر روبرتو فيليز، رئيس اتحاد مزارعي البن، أن هذه الآلة ستوفر 20% من التكاليف التي يتحملها المزارعون لأنهم سيستعينون بعمال أقل.

ووفقًا لأرقام اتحاد المزارعين، تعتمد أكثر من نصف مليون أسرة في كولومبيا على زراعة البن في دخلها، وتستعين بما يتجاوز 400 ألف من عمال جمع الحبوب سنويًا.

وقالت شركة "برادن" المنتجة للآلة الجديدة إنها ستباع بالتجزئة مقابل نحو 530 دولارًا، وستكون أول دفعة في أيدي المزارعين بحلول مارس/آذار المقبل.