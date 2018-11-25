أبل تعيد إنتاج هواتف آيفون X بسبب مبيعات طرازاتها الجديدة

أنتجت شركة أبل دفعة جديدة من هاتف آيفون X، بسبب الضعف الأكبر من المتوقع على أحدث طرازين من XS وXS Max.

وفقا لتقرير صادر عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يزعم أن هذه الخطوة سببها اتفاق أبرم مع شركة سامسونج لشراء كمية معينة من شاشات OLED، ومع فشل نماذج OLED المجهزة لهذا العام في بيع الكميات اللازمة للوفاء بشروط الصفقة، اتجهت أبل نحو نموذج العام الماضي من أجل حل المشكلة.

وتوقفت شركة أبل عن بيع هاتف iPhone X في المتاجر عندما أصدرت XS لأول مرة، ويُعتقد أن هاتف آيفون X أرخص إنتاجا من XS أو XS Max، ما يعني أن المكونات ومعدات التصنيع أرخص، وفي الماضي كانت تُنتَج النماذج القديمة عندما يكون هناك ما يكفي من الطلب عليها في بعض الأسواق.