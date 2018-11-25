سامسونج تطرح هاتف جالاكسي نوت 9 باللون الأبيض في ديسمبر المقبل

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن هاتفها جالاكسي نوت 9 باللون الأبيض، الذي سيطرح في منافذ البيع الشهر المقبل. ووفقاً لموقع phonearena، فإن سامسونج ستطرح هاتفها جالكسي نوت 9 ذا اللون الأبيض بسعر 1000 دولار تقريباً للمستخدمين.

ويتوفر هاتف جالاكسي نوت 9 باللون الأبيض في شهر ديسمبر/كانون الأول، في سوق تايوان، قبل الطرح في العديد من الأسواق العالمية.



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