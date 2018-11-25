"الاتصالات الإماراتية" تحذر من رسالة تستخدم في اختراق حسابات واتساب

حذرت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية مستخدمي تطبيق التراسل الفوري "واتساب" whatsapp، من رسالة تتسبب في اختراق حسابات المستخدمين.

ونشر الحساب الرسمي للهيئة على موقع تويتر twitter، فيديو يشرح ما تتضمنه الرسالة وكيفية استخدامها في اختراق الحساب.





وأوضح في تحذيره أن الرسالة "تظهر بها كود من 6 أرقام ومعها رابط، هذه الرسالة من المفترض أن تظهر للمستخدم الذي قام بتثبيت التطبيق حديثا ويرغب في تفعيله، لكن إذا كنت تستخدم واتساب بشكل طبيعي، ووصلتك الرسالة، فمعناها أن هناك أحد يحاول الدخول على حسابك، لا تضغط على الرابط أبدا، ولو تحدَّثَ إليك أحد وطلب منك الكود لا تعطه إياه، حتى لو قال لك إن هذه الرسالة من شركة واتساب، لأنك لو قمت بذلك؛ غالبا سيتم اختراق حسابك بشكل مباشر، وتحتاج أياما حتى تستعيده".



