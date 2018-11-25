تطبيق "وي شات" يتيح للنزلاء حجز الغرف وطلب الطعام في فندق ذكي بالصين

عقدت شركة تنست Tencent الصينية المالكة لتطبيق "وي شات" We Chat، شراكة مع مجموعة فنادق إنتركونتنينتال، لافتتاح فندق ذكي في مدينة شنغهاي، سيسمح للنزلاء بحجز غرفهم وتسجيل دخولهم للفندق عبر التطبيق دون الحاجة لمساعدة الموظفين.

ووفقاً لموقع "ذا فيرج"، يعمل تطبيق الدردشات الأشهر في الصين "وي شات"، وشركته الأم تنسنت منذ 2014، على تطوير تجارب الفنادق الذكية، والآن أضافت ميزة التعرف على الوجه لإجراء فحص أسرع للهوية، وتسهيل إقامتك في الفندق من تسجيل الدخول أو المغادرة.

وتطلب الفنادق في الصين التقاط صورة لوجهك وتقديم هوية حكومية ليتم مسحها ضوئياً ونسخها، قبل أن تتمكن من الدخول إلى غرفتك.

ولم يقتصر استخدام "وي شات" على إجراءات الدخول والمغادرة فقط، بل تسهل على النزلاء إقامتهم في الفندق، وسيتمكن المقيم من طلب خدمة الغرف ويتحكم بدرجة التكييف، ويطفئ الأضواء، ويغلق الستائر، وعمليات الدفع وطلب الفطور، باستخدام خاصية التعرف على الوجه عبر التطبيق.

وتم دمج "وي شات" في العديد من مجالات التجارة في الصين، بما في ذلك المطاعم ومراكز التسوق، لكن الجديد هو شراكتها مع إنتركونتيننتال لاستخدام التكنولوجيا في تقديم تجربة فندقية كاملة وليس مجرد صفقة سريعة.