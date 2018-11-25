شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لصرف العملات الاجنبية في حضرموت والان مع التفاصيل

ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء بعض العملات الأجنبية والعربية مقابل الريال اليمني المتداول، في محافظة حضرموت، وهي على النحو التالي: أسعار الشراء: السعودي : 144 الدولار : 547 الإماراتي : 147 العُماني : 1400 أسعار البيع: السعودي : 147 الدولار : 560 الإماراتي : 151 العُماني : 1440 علماً بأن أسعار صرف العملات غير ثابت وقابل للتغيير في أي لحظة، ويختلف نسبياً من صراف إلى آخر.

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