شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الثقافي بالسفارة اليمنية بمصر يلتقي بطلاب الدارسين بجامعتي أسيوط وسوهاج والان مع التفاصيل

توصلا لبرنامج الزيارات للجامعات المصرية والتي تقوم بها الملحقية الثقافية اليمنية، إلتقى مساء السبت الأستاذ الدكتور محمد أحمد العبادي المستشار الثقافي بالسفارة اليمنية بجمهورية مصر العربية و هاشم المخلافي المستشار الثقافي المساعد للشئون المالية بالطلاب والطالبات الدارسين في رحاب جامعتي أسيوط وسوهاج.

حيث أستهل لقاء من قبل الأستاذ الدكتور محمد العبادي بالترحيب بالطلاب والطالبات الدارسين في رحاب جامعتي أسيوط وسوهاج، وعبر عن مدى شعوره بالفخر والأعتزاز لما لمسه من حفاوة الترحيب والأستقبال من الطلاب لوفد الملحقية الثقافية الزائر لجامعة أسيوط.

كما أستمع وبكل صدرآ رحب المستشار الثقافي ومساعدة لكافة القضايا والمشاكل التي تواجه الطلاب والطالبات الدارسين في جامعتي أسيوط وسوهاج، ومن أبرز تلك المشاكل والتي أكد عليها كافة الطلاب الدارسين هو تأخير المساعدة المالية (الأرباع) المستحقه لطلاب وكذلك تأخير الرسوم الدراسية لطلاب مماترتب على ذلك الكثير من المصاعب لطلاب الدارسين وإيضا متابعة وزارة التعليم العالي في العاصمة عدن لأعتماد طلاب الأستمرارية من موفدي الجامعات اليمنية لإستكمال مسيرتهم الدراسية أسوة بزملائهم الذين سبقوهم وتم أعتمادهم.

وفي ختام لقاء أكد لهم المستشار الثقافي ومساعده بأن الملحقية الثقافية سوف تقف في مع الطلاب والطالبات الدارسين في رحاب جامعتي أسيوط وسوهاج وكافة الجامعات المصرية، والعمل على حل كافة المشاكل والقضايا التي تواجه هؤلاء الطلاب.

علما بإن سوف يلتقي المستشار الثقافي ومساعده برئاسة جامعة أسيوط والجلوس معهم لمساعدتهم لتذليل وتسهيل كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه هؤلاء الطلاب والطالبات الدارسين في هذه الجامعة.

حضر اللقاء الدكتور لطفي قيس مندوب الطلاب بجامعة أسيوط والدكتور طه باكر مندوب الطلاب بجامعة سوهاج.