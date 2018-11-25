شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يعود إلى بغداد بعد ختام زيارته الرسمية لإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الرئيس العراقى برهم صالح، إلى بغداد بعد ختام زيارته الرسمية إلى إيطاليا.

وكان الرئيس العراقى قد التقى فى وقت سابق اليوم بابا الفاتيكان فرنسيس الأول فى القصر الرسولى بالفاتيكان ، حيث أكد على أهمية تغليب لغة الحوار وتعزيز التعايش السلمى فى العراق والمنطقة.

وشدد على أهمية إنجاز مصالحة وطنية حقيقية تشمل الجميع وتسهم بشكل مباشر فى تحقيق السلام ،مؤكدا على أهمية تضافر جميع الجهود فى إنجاز هذه المصالحة.

ووجه الرئيس العراقى الدعوة إلى بابا الفاتيكان لزيارة بلاد الرافدين ووعد بتلبيتها فى الوقت المناسب .

يشار إلى أن الرئيس العراقى زار الاربعاء الماضى روما للمشاركة فى مؤتمر حوارات المتوسط.