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موسكو — سبوتنيك. وأضاف الجنرال:"ووفقا للبيانات الأولية، وعلى وجه الخصوص عوارض التسمم عند الضحايا، تؤكد ان القذائف الصاروخية التي أطلقت على الأحياء السكنية في حلب، تحتوي على مادة الكلور".
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء السبت حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.
وقد ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق خلالالهجوم الكيماوي على أحياء حلب إلى 57 مصابا، بعضهم في حالة حرجة.
ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: "إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحين قاموا باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة بقذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة يتم حاليا وعبر فرق متخصصة على تحديد نوعها".
شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الروسية": تعرض 46 شخصا بينهم 8 أطفال لإصابات كيميائية جراء قصف مدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .