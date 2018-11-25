"الدفاع الروسية": تعرض 46 شخصا بينهم 8 أطفال لإصابات كيميائية جراء قصف مدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة

موسكو — سبوتنيك. وأضاف الجنرال:"ووفقا للبيانات الأولية، وعلى وجه الخصوص عوارض التسمم عند الضحايا، تؤكد ان القذائف الصاروخية التي أطلقت على الأحياء السكنية في حلب، تحتوي على مادة الكلور".

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وتابع الجنرال حديثه قائلا، وفقا للمعلومات الواردة من المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة في سوريا، في الساعة 21.50 يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني ، أطلقت الجماعات الإرهابية المتواجدة بمناطق تخفيف حدة التوتر في إدلب" هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا _ المحظورة في روسيا و العديد من الدول الأخرى)، قذائف عيار 120 ملم تحتوي على مواد سامة من المتوقع كلور على أحياء الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب. مشيرا إلى أنه "نتيجة للقصف تعرض 46 شخصا، بينهم 8 أطفال، لإصابات كيميائية تم نقلهم إلى مستشفيات حلب لتلقي العلاج اللازم".

يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء السبت حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.

وقد ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق خلالالهجوم الكيماوي على أحياء حلب إلى 57 مصابا، بعضهم في حالة حرجة.

ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: "إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحين قاموا باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة بقذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة يتم حاليا وعبر فرق متخصصة على تحديد نوعها".