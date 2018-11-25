دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تحذيرات لمستخدمي أنردويد من هذه التطبيقات: «يجب إزالتها فورًا»

هل تستخدم هاتف بنظام «اندرويد»؟، إذا يجب عليك إزالة بعض التطبيقات من هاتفك، وذلك بتوصية من خبراء تقنيون.

وبحسب هؤلاء الخبراء، فإن هناك تطبيقات يمكن وضعها في فئة البرمجيات الخبيثة المصرفية، وذلك عبر هاتفك الذكي ذات الوظائف المٌعقدة.

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وخلُصت إحدى الدراسات التى أجرتها شركة «ESET»، إلى أن هذه التطبيقات تتنكر كمعجلات ومنظفات مثلًا، وتعرض على المستخد إعادة توجيه لتثبيت برامج طارة آخرى من متجر «بلاى ستور» وذلك عقب تشغيلها.

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وتضم القائمة العديد من التطبيقات منها، "Master Cleaner" و"Phone Power Booster"، وشملت أيضًا تطبيق "Calling Free" وبعض تطبيقات لفقدان الوزن مثل "AppLock Privacy Protector" و"Wifi-Hotspot"، وبعض تطبيقات الحماية من الفيروسات "Virus Cleaner".

تضم القائمة العديد من التطبيقات الخبيثة يجب إزالتها alqiyady 1 تضم القائمة العديد من التطبيقات الخبيثة يجب إزالتها

تضم القائمة العديد من التطبيقات الخبيثة يجب إزالتها "Master Cleaner"

و alqiyady 1 و

و"Phone Power Booster"،

وشملت أيضًا تطبيق alqiyady 1 وشملت أيضًا تطبيق

وشملت أيضًا تطبيق "Calling Free"

وبعض تطبيقات لفقدان الوزن مثل alqiyady 1 وبعض تطبيقات لفقدان الوزن مثل

وبعض تطبيقات لفقدان الوزن مثل "AppLock Privacy Protector" و"Wifi-Hotsp

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