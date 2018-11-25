شكرا لقرائتكم خبر عن عملية تبادل أسرى بين الحكومة السورية وجماعات مسلحة بمساعدة روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس المركز الروسى لمصالحة الأطراف المتصارعة فى سوريا "حميميم" الفريق سيرجى سولوماتين، أن جماعات مسلحة أطلقت سراح 10 مواطنين سوريين فى عملية تبادل أسرى قرب مدينة حلب.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة، عن سولوماتين قوله إنه تم فى مدينة تادف بحلب تبادل 10 مواطنين سوريين احتجزتهم جماعات مسلحة غير شرعية مقابل إطلاق سراح عشرة مسلحين من وحدات المعارضة المسلحة".

وأضاف أن التبادل جرى بمشاركة ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية فى مجموعة العمل الخاصة بإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين، العاملة فى إطار صيغة اتفاق أستانا، وأكد الجانب السورى ، طبقا لوكالة الأنباء السورية ، تحرير 10 مختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات الإرهابية فى ريف حلب.