اقبال ضعيف على الانتخابات فى البحرين

شهاب محمد - الخرطوم - حاكم البحرين حمد بن عيسى

الخليج 365

افتتحت اللجان الإنتخابية البحرينية أبوابها لاجراء انتخابات برلمانية وبلدية، بعد ليلة من المداهمات في مناطق مختلفة.

وسجل عدد من الإعتقالات في الدراز شمال البلاد وجزيرة سترة جنوب العاصمة، ونشرت السلطات البحرينية قوات الأمن في الطرق الرئيسة وفي محيط لجان الإنتخابية.

وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح السبت مع حضور ضعيف من الناخبين وذلك بعد دعوات المقاطعة للمعارضة البحرينية و التي مُنعت من الترشح فيها، وحرمت السلطات جمهور المعارضة من التصويت بعد إقرار قانون العزل السياسي للقوى المعارضة.

وتجرى إنتخابات ٢٠١٨ مع تصاعد وتيرة القمع ضد أبناء الشعب البحريني الذي سجل أوسع مقاطعة للإنتخابات الماضية في ٢٠١٤، وتتوعد السلطة المقاطعين بسلسلة إجراءات ضدهم.