- 1/2
- 2/2
الخليج 365
افتتحت اللجان الإنتخابية البحرينية أبوابها لاجراء انتخابات برلمانية وبلدية، بعد ليلة من المداهمات في مناطق مختلفة.
وسجل عدد من الإعتقالات في الدراز شمال البلاد وجزيرة سترة جنوب العاصمة، ونشرت السلطات البحرينية قوات الأمن في الطرق الرئيسة وفي محيط لجان الإنتخابية.
وافتتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح السبت مع حضور ضعيف من الناخبين وذلك بعد دعوات المقاطعة للمعارضة البحرينية و التي مُنعت من الترشح فيها، وحرمت السلطات جمهور المعارضة من التصويت بعد إقرار قانون العزل السياسي للقوى المعارضة.
وتجرى إنتخابات ٢٠١٨ مع تصاعد وتيرة القمع ضد أبناء الشعب البحريني الذي سجل أوسع مقاطعة للإنتخابات الماضية في ٢٠١٤، وتتوعد السلطة المقاطعين بسلسلة إجراءات ضدهم.
شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال ضعيف على الانتخابات فى البحرين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .