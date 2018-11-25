تسريبات عن حالة ارتباك كبرى داخل الديوان الملكى السعودى

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365
كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن حالة ارتباك شديدة داخل الديوان الملكي السعودي، مشيرا إلى أن “شيء ما يحصل الآن في حدود الديوان” يثير ريبة كبيرة.
ودون مجتهد على حسابه بتويتر، تغريدة جاء نصها: شيء ما يحصل الآن في حدود الديوان الملكي سبب حالة ارتباك”.
وعن التفاصيل قال مجتهد إن عددا كبيرا من المسؤولين الذين كانوا ينبغي أن يلحقوا بابن سلمان لقمة العشرين ألغيت رحلتهم وأعيدوا للمرابطة في الديوان.
وأضاف موضحا:” كما استدعي آخرون من بيوتهم للديوان في منتصف الليل”
وتحدث مجتهد عن تحركات أمنية وآليات قرب الديوان.
واختتم تغريدته بالقول:” هل هو إجراء ضد تحركات ضد ابن سلمان؟ أو له تفسير آخر؟ لم تتضح الصورة بعد”.
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