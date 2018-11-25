القوات الليبية فى قطاع الكفرة تشتبك مع بقايا ارهابيي داعش وتدمر ارتالهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أكد عضو المجلس البلدي الكفرة، مفتاح خليل، أن “الدوريات التابعة للقوات المسلحة الليبية، والمشكّلة من كتيبتي سبل السلام و 602 مشاه التابعتان لمنطقه الكفرة العسكرية، رفقة الكتيبة 152 مشاه وشباب منطقة تازربو، قد قاموا ظهر اليوم السبت، بالإشتباك مع بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي عند بوابة وادي الحطب بمدخل جبل الهاروج”.

وأشار مفتاح خليل، في اتصال مع ” بوابة افريقا الاخبارية “، ان ” القوات المسلحة الليبية، تمكنت من تدمير عدد من الآليات و قتل 6 أفراد من تنظيم داعش الإرهابي”.

يذكر، أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، قامت مساء أمس الجمعة، بتنفيذ هجوم على منطقة تازربو الواقعة جنوب شرق ليبيا، راح ضحيته 6 قتلى من أفراد مركز شرطة تازربو وعدد آخر من الجرحى أغلبهم من المدنيين.