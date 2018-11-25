اختطاف 15 فتاة جنوب شرق النيجر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أعلن مسؤول في النيجر السبت، أن مسلحين خطفوا 15 فتاة أثناء الليل جنوب شرقي البلاد.

وقال بوكار ماني أورثي، رئيس بلدية تومور التي تقع في منطقة ديفا قرب الحدود مع نيجيريا إن حوالي 50 مسلحا مجهولا خطفوا الفتيات في قرية تقع على بعد 9 كيلومترات من وسط البلدة.

وقتل مهاجمون يشتبه بأنهم من جماعة “بوكو حرام” 8 أشخاص يعملون في شركة “فوراكو” الفرنسية للحفر في هجوم الخميس الماضي على موقع تحفر فيه الشركة بئرا في تومور.

وتنشط جماعة بوكو حرام منذ عام 2009 في شمال شرق نيجيريا، ونفذت هجمات متكررة في النيجر وتشاد والكاميرون. وأودى العنف بحياة آلاف المدنيين وأجبر الملايين على ترك منازلهم في منطقة حوض بحيرة تشاد.