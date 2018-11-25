شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو مواطنيها لتجنب الذهاب إلى الشانزليزيه بباريس لتدهور الأوضاع هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت سفارة المملكة السعودية لدى فرنسا، المواطنين السعوديين فى العاصمة الفرنسية (باريس) من مقيمين وزائرين، إلى تجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها فى الفترة الحالية نظراً لتطور الأوضاع فى تلك المنطقة. ودعت السفارة السعودية لدى باريس - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - المواطنين السعوديين فى باريس للتواصل معها فى الحالات الطارئة.

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