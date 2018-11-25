الكيميائيون العسكريون الروس يصلون مدينة حلب التي تعرضت لقذائف صاروخية تحتوي على غازات سامة

موسكو- سبوتنيك. وقال كوناشنكوف، للصحفيين: "على وجهة السرعة لمكان القصف وصلت مجموعات من مركز المراقبة لوحدات الإشعاع، والحماية الكيميائية والبيولوجية المتواجدة في سوريا مع معداتها الخاصة" مشيرا إلى "أنهم يعملون على فحص الضحايا، ونقلهم إلى المؤسسات الطبية، فضلا عن ذلك، رصد المناطق التي استهدفها المسلحين بقذائف تحتوي على غازات سامة".

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وفي سياق متصل أعلن وزارة الدفاع الروسية عن تعرض 46 شخصا، بينهم 8 أطفال، لإصابات كيميائية جراء القصف الإرهابي الذي تعرضت له مدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة.

يذكر أن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء السبت حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.

وقد ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق خلال الهجوم الكيماوي على أحياء حلب إلى 57 مصابا، بعضهم في حالة حرجة.

ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: "إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحين قاموا باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة بقذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة يتم حاليا وعبر فرق متخصصة على تحديد نوعها".