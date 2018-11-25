روسيا تعتزم مناقشة مع تركيا قصف المسلحين لمدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة

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موسكو — سبوتنيك. وقال كوناشنكوف، للصحفيين: "تعتزم روسيا مناقشة هذا الحادث (القصف الكيميائي الذي تعرضت له مدينة حلب) مع الجانب التركي، كضامن للالتزام المعارضة السورية المسلحة، بوقف الأعمال القتالية بمنطقة تخفيف حدة التصعيد في إدلب".
© REUTERS / Omar Sanadiki
وقد ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق خلال الهجوم الكيماوي على أحياء حلب إلى 57 مصابا، بعضهم في حالة حرجة.
ونقل مراسل سبوتنيك عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: "إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحين قاموا باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة بقذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوس تحوي مواد سامة يتم حاليا وعبر فرق متخصصة على تحديد نوعها".
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