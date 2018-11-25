شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ولى العهد السعودى يصل المنامة فى إطار جولته الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر صحفية رسمية بحرينية، أن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان سيصل العاصمة البحرينية المنامة، صباح اليوم الأحد، فى إطار جولته الإقليمية التى بدأها بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وذكرت قناة العربية الإخبارية الليلة، أن زيارة ولى العهد السعودى للمنامة ستشمل إجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين وتطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد استهل جولته الخميس الماضى من دولة الإمارات حيث التقى ولى عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وبحثا مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية.
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