دفاعات التحالف تدمر صاروخا حوثيا فوق مأرب باليمن

نجحت الدفاعات الجوية للتحالف العربي، في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية صوب مدينة مأرب، شرق اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، إن الدفاعات الجوية للتحالف اعترضت بنجاح الصاروخ الحوثي ودمرته دون حدوث أي أضرار.

ويتزامن إطلاق الصاروخ مع تحركات مكثفة يجريها المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، للتحضير لجولة جديدة من المشاورات مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل في السويد.

وكانت مليشيا الحوثي قد استهدفت مأرب خلال اليومين الماضيين بـ3 صواريخ باليستية دفعة واحدة، وذلك في أعقاب تقدمها بمبادرة لوقف إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، في سبيل التهدئة للمشاورات المرتقبة.

من ناحية أخرى قتل 5 جنود يمنيين، الجمعة، في هجوم إرهابي شنه عناصر تنظيم القاعدة بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" إن ثكنة عسكرية لقوات الحزام الأمني في مديرية مودية بمحافظة أبين، تعرضت لهجوم بقذائف "آر بي جي" و المدفعية.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 جنود وإصابة 2 من أفراد الحاجز الأمني المرابطين في "مفرق القوز - ذوبه" شرق مدينة مودية.

كما أسفرت الاشتباكات التي دارت عن مقتل عدد من العناصر الإرهابية وفرار ما تبقى صوب "وادي حمارا" الذي يمتد إلى حدود محافظة البيضاء.