شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن مصرع 6 أشخاص جراء السيول فى محافظة واسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، وفاة 6 مواطنين جراء السيول فى محافظة واسط شرقى البلاد. يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر مديرية الدفاع المدنى لإغاثة المتضررين من الأمطار والسيول. يشار إلى أن العديد من المحافظات العراقية شهدت خلال الأيام الماضية أمطار غزيرة أدت إلى غرق بعض المناطق، بالإضافة إلى السيول التى اجتاحت عدد أخر منها، ما أدى إلى أضرار مادية ومحاصرة العديد من العوائل.

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